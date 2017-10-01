TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ! GECE 10 KM ÖTEDEKİ DÜŞMANI GÖRÜNTÜLÜYOR
Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren yerli firma MS Spektral, gece şartlarında 10 kilometre ötedeki düşman unsurunun gizlice görüntüsünü alabilen "kızılötesi görüntüleme sistemi" geliştirdi. MS Spektral Üst Yöneticisi Onur Haliloğlu, yaptığı açıklamada, cihazın kızılötesi bantta çalışan otomatik bir görüntüleme sistemi olarak tanımlanabileceğini söyledi.
HEDEFE HİSSETTİRMEDEN GÖRÜNTÜ ALABİLİYOR
Ürünün özellikle sınır bölgelerinde uzak mesafelerdeki hedefin tespitinde kullanıldığını dile getiren Haliloğlu, "Cihaz, kilometrelerce ötedeki insanı tespit edebiliyor. En önemli uygulamalarından biri gece şartlarında on kilometrelik mesafeyi lazer ışık kaynağıyla aydınlatarak, hedefe hissettirmeden görüntü alabilmesi." dedi.
Haliloğlu, cihazın sisli, karlı, yağmurlu ortamlarda da görüntü alabildiğine işaret etti.
"HEDEFİN GÖRÜNTÜSÜNÜ 20 KAT BÜYÜTÜYOR"
Ürünün değişebilen odak uzaklığına sahip olduğunu anlatan Haliloğlu, "Hedefi 20 kat büyütebiliyor. Kaba bir hesapla 10 kilometre mesafeden çok kolaylıkla insan tespiti yapabiliyor." diye konuştu.
Haliloğlu, sistemin deniz yoluyla ülkelere girmek isteyen kaçak göçmenlerin tespitinde de kullanılabildiğini belirtti.
Cihazın sisli havalarda kalkış-iniş yapan helikopterlere de entegre edilebileceğini dile getiren Haliloğlu, böylece sisli ortamlarda helikopterin güvenli bir şekilde kalkış-iniş yapabileceğini, hava araçlarıyla 10 kilometre irtifadan görüntü alınabileceğini bildirdi.
Haliloğlu, sistemin her türlü askeri araca monte edilebileceğini belirterek, "En önemli özelliklerinden biri sisli havalarda seyir halindeki gemilerin borda numarasını tespit ederek düşman gemisi olup olmadığını belirleyebilmesi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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