Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ! GECE 10 KM ÖTEDEKİ DÜŞMANI GÖRÜNTÜLÜYOR


Türk mühendisler geliştirdi! Gece 10 km ötedeki düşmanı görüntülüyor
Tarih : 01 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Türk Mühendisler Geliştirdi! Gece 10 Km Ötedeki Düşmanı Görüntülüyor(8/10)4

Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren yerli firma MS Spektral, gece şartlarında 10 kilometre ötedeki düşman unsurunun gizlice görüntüsünü alabilen "kızılötesi görüntüleme sistemi" geliştirdi. MS Spektral Üst Yöneticisi Onur Haliloğlu, yaptığı açıklamada, cihazın kızılötesi bantta çalışan otomatik bir görüntüleme sistemi olarak tanımlanabileceğini söyledi.

HEDEFE HİSSETTİRMEDEN GÖRÜNTÜ ALABİLİYOR

Ürünün özellikle sınır bölgelerinde uzak mesafelerdeki hedefin tespitinde kullanıldığını dile getiren Haliloğlu, "Cihaz, kilometrelerce ötedeki insanı tespit edebiliyor. En önemli uygulamalarından biri gece şartlarında on kilometrelik mesafeyi lazer ışık kaynağıyla aydınlatarak, hedefe hissettirmeden görüntü alabilmesi." dedi.

Haliloğlu, cihazın sisli, karlı, yağmurlu ortamlarda da görüntü alabildiğine işaret etti.

"HEDEFİN GÖRÜNTÜSÜNÜ 20 KAT BÜYÜTÜYOR"

Ürünün değişebilen odak uzaklığına sahip olduğunu anlatan Haliloğlu, "Hedefi 20 kat büyütebiliyor. Kaba bir hesapla 10 kilometre mesafeden çok kolaylıkla insan tespiti yapabiliyor." diye konuştu.

Haliloğlu, sistemin deniz yoluyla ülkelere girmek isteyen kaçak göçmenlerin tespitinde de kullanılabildiğini belirtti.

Cihazın sisli havalarda kalkış-iniş yapan helikopterlere de entegre edilebileceğini dile getiren Haliloğlu, böylece sisli ortamlarda helikopterin güvenli bir şekilde kalkış-iniş yapabileceğini, hava araçlarıyla 10 kilometre irtifadan görüntü alınabileceğini bildirdi.

Haliloğlu, sistemin her türlü askeri araca monte edilebileceğini belirterek, "En önemli özelliklerinden biri sisli havalarda seyir halindeki gemilerin borda numarasını tespit ederek düşman gemisi olup olmadığını belirleyebilmesi." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Mühendisler  Geliştirdi  Gece  10  Km  Ötedeki  Düşmanı  Görüntülüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER