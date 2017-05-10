

ABD'de önceki meydana gelen tek motorlu, deniz uçağı kazasında 41 yaşındaki Türk mühendis Çağrı Sever ve uçağın pilotu ve aynı zamanda tasarımcı ekibinin başı 55 yaşındaki Jon Karkow hayatını kaybetti. Kaza, Kaliforniya'da Napa County yakınlarındaki Berryessa Gölü'nde meydana geldi. Teslimatları henüz başlamayan hem suya hem de karaya inebilen Icon A5 tipi uçak, kalkıştan 20 dakika sonra göle düştü. Çağrı Sever ve Jon Karkow olay yerinde hayatını kaybetti. Uçağın ilk ölümlü kazasının ardından Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (NTSB) soruşturma başlattı.







Uçağı tanımak için binmiş







ODTÜ'den 1998de Makine Mühendisi olarak mezun olan Sever, master derecesinin ardından ABD'ye gitti, Leigh Üniversitesi'nde doktora yaptı. Daha sonra Ford şirketine giren Sever son 3 yıldır Ürün Tasarım ve Geliştirme Bölümünde müdür olarak çalışıyordu. Sever'in Icon şirketi ile görüşme yaptığı, uçağı tanımak amacıyla demo uçuşuna çıktığı öğrenildi.



Kazanın ardından Icon şirketi bir açıklama yaparak Kazayla ilgili çok üzgünüz. Kazayı araştıran NTSB ve Amerikan havacılık otoritesi FAAye her türlü desteği veriyoruz dedi. İki kişilik, üstten kanatlı, tek motorlu uçak, “geleceğin tasarımı” olarak adlandırılıyor. Hem gövde üzerine suya, hem de iniş takımlarını açarak karaya inebilen Icon A5, saatte 193 kilometre hıza çıkabiliyor. Rotax 912 tipi motoruyla, toplam 446 kilogram ağırlığa sahip uçağın menzili ise 556 kilometre. Icon A5'in satış fiyatı 190 bin dolar.







kaynak:milliyet