Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Türk mobilya devinin yüzde 89'unu yabancılar aldı

TÜRK MOBİLYA DEVİNİN YÜZDE 89'UNU YABANCILAR ALDI

Doğtaş Kelebek Mobilyanın, BİST Toptan Alış-Satış işlemleri pazarında gerçekleştirdiği hisse satışına yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Türk Mobilya Devinin Yüzde 89'unu Yabancılar Aldı(10/10)6

Doğtaş Kelebek geçen hafta sermayesinin yüzde 42,11'ine tekabül eden paylarını BİST Toptan Alış-Satış pazarında satışa sundu. Doğtaş Kelebek pay satışına yabancı kurumsal yatırımcılardan yoğun talep geldi.

"TALEBİN YÜZDE 89'U YABANCI YATIRIMCIDAN GELDİ"

Pay satışı ile ilgili değerlendirmede bulunan Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes, talebin yüzde 89'unun yabancı yatırımcılardan gelmiş olmasını Türkiye'nin, mobilya sektörünün ve şirketin potansiyeline olan inancı göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Serbes, "Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen yatırımcılarının ülkemize ve şirketimize yatırım yapması bizlere gurur verdi. Şirketimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"TURKVEN ORTAKLIĞI İLE CİDDİ BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Turkven'in 2012 yılında ortak olması sonrasında Doğtaş'ta ciddi bir atılım gerçekleştiğine dikkat çeken Serbes, "Önce Kelebek'i bünyemize kattık. Kurumsal bir yönetim tarzı ile profesyonel yöneticilerin yetki ve etkisi arttı. 2 bağımsız üyenin de katılımıyla etkin bir şekilde çalışan örnek bir yönetim kurulu oluşturuldu. Ciromuzu üçe katladık. Karlılığımız da aynı oranda arttı. Mağaza sayımızı ise ikiye katlamayı başardık; sektörümüzün en büyük ikinci oyuncusu olarak yerimizi daha da güçlendirdik. Fabrika ve sistem yatırımı yaptık. Ekip olarak kenetlendik ve güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.

"YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Yatırıma devam ettiklerinin altını çizen Serbes, "Bizler şirketimize ve markalarımıza yatırımyapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketimizdeki kurumsal yönetim anlayışını geliştirerek sürdüreceğiz. Oluşturduğumuz güçlü yönetim ekibimizle hızlanan büyüme tempomuzun aynı şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Yatırımcılarımızın bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Pay satışı sonrasında Doğan Ailesi'nin hissesinde bir değişiklik olmadığı bilgisini veren Serbes, "Turkven'in danışmanlığını yaptığı fonların halen de bir miktar hisseleri var ve Yönetim Kurulu'nda devam ediyorlar" diye sürdürdü. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Mobilya  Devinin  Yüzde  89  Unu  Yabancılar  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER