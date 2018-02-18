TÜRK MEVZİLERİ GÖZETLİYORLARDI! PKK'YA AİT DRONE DÜŞÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan drone düşürüldü.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki özel birliklerce, Afrin'in batı bölgesinde teröristlerce kullanılan bir drone düşürüldü.
TERÖRİSTLER GÖZETİM ALTINDA
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, teröristlerden arındırılan bölgeleri, hava ve karadan aralıksız gözetim altında tutuyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT DRONE DÜŞÜRÜLDÜ
PYD/PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin gözetleme ve sızma girişimlerine karşı koyan TSK unsurları, örgüt mensuplarınca drone aracılığıyla havadan bilgi toplanmasını da engelliyor. Bu kapsamda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi. Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.
Öte yandan, teröristlerden arındırılan bölgelerde çok sayıda çeşitli silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirildi.
ANTİ- PERSONEL MAYINLARI BULUNDU
Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan, civarda yaşayan sivilleri de tehdit eden çok miktarda anti-personel mayını bulunmuştu. Terör örgütlerinin terk edip kaçtıkları sığınak ve beton mevziler de yine harekat kapsamında ele geçirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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