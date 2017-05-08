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türk lirası'ndan dolara karşı büyük hamle!

TÜRK LİRASI'NDAN DOLARA KARŞI BÜYÜK HAMLE!

Analistler, yeni haftanın açılışında TL'nin, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olduğunu duyurdu.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 17:03
Puan Ver : Türk Lirası'ndan Dolara Karşı Büyük Hamle!(6/10)3


Analistler, yeni haftanın açılışında TL'nin, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olduğunu duyurdu. Ayrıca borsa bu haftaya da yükselişle başladı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 yükselişle 94.332,63 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 404,24 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile spor oldu.



Cuma günü gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 94.106,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 93.928,39 puandan tamamladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türk  Lirası  Ndan  Dolara  Karşı  Büyük  Hamle    haber

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