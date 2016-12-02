

Türk Lirası, dolar, döviz, ekonomi, faizler ve piyasa... Yoğunluklu olarak son iki haftadır, muhalefetten hükümete kadar bütün siyasilerin gündeminde bu sözcükler var.







İş çevreleri, esnaf, vatandaş ekonomideki gidişatın ne yöne evrileceğini konuşuyor.







Hem yurtdışında, hem de yurt içinde, Türkiye'nin ekonomik anlamda özellikle 2013 yılına kadar bir başarı hikayesi yazdığını düşünenler bile tedirginliklerini gizlemeden alınması gereken önlemlerden bahsediyor.







Son olarak Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önümüzdeki hafta getirileceğinin açıklanmasının ardından Dolar karşısında yeni tarihi düşük seviyesine gerileyen Türk Lirası'nın gidişatı, en yakından izlenen konu.







Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bu hafta Türk Lirası'nı güçlendirmek için adımlar atabileceklerini söyledi ve ardından hem hükümetten hem de Cumhurbaşkanı'ndan öneri niteliğinde açıklamalar geldi.







Doların yükselmesi, özellikle siyasilerin vurguladığı gibi, "sadece Türkiye'nin başına gelen bir şey değil". Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası belirsizlikler olmasaydı, bu kadar büyük bir yükselişi dindirmek çabasına gerek kalmayacağını düşünenlerin sayısı da az değil.











kaynak:finansgündem