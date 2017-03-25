TÜRK LİRASI'NDA ARTIK MURAT ÇETİNKAYA İMZASI OLACAK
27 Mart'tan itibaren tedavüle girecek yeni 200, 10 ve 5'TL'lik banknotlada artık Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın imzası olacak.
Merkez Bankası başkanlığına Nisan 2016'da Erdem Başçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya'nın imzası tedavüle girecek yeni banknotlara yer alacak.
kaynak:sabah
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