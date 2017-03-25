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türk lirası'nda artık murat çetinkaya imzası olacak

TÜRK LİRASI'NDA ARTIK MURAT ÇETİNKAYA İMZASI OLACAK

27 Mart'tan itibaren tedavüle girecek yeni 200, 10 ve 5'TL'lik banknotlada artık Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın imzası olacak.

Tarih : 25 Mart 2017, 12:22
Puan Ver : Türk Lirası'nda Artık Murat Çetinkaya İmzası Olacak(7/10)4


Merkez Bankası başkanlığına Nisan 2016'da Erdem Başçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya'nın imzası tedavüle girecek yeni banknotlara yer alacak.



 



kaynak:sabah






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