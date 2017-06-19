Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

türk lirası tekrar favori para haline geliyor

TÜRK LİRASI TEKRAR FAVORİ PARA HALİNE GELİYOR

Türk Lirası, ekonomideki iyileşme sinyallerinin etkisiyle traderlar için tekrar favori para haline geliyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:30
Puan Ver : Türk Lirası Tekrar Favori Para Haline Geliyor(5/10)7


Yılın başlarındaki ekonomik ve siyasi kaygılarla tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen TL, son dönemdeki istikrar ve ekonomik iyileşme sinyallerinin etkisiyle yılın tüm kayıplarını geri aldı.



Şimdi ise diğer gelişen piyasalar siyasi gerginlikler ve kendi makroekonomik sorunlarıyla karşı karşıya kalmışken, Türkiye "faiz avcısı" traderlar için favori piyasa haline geliyor.



Lira, hala 2017 yılının en kötü performans gösteren gelişen piyasa paralarından biri olmasına karşın, Nisan ayındaki referandumdan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.



Ülkede görünüm gittikçe iyileşiyor. Ekonomik büyüme ilk çeyrekte rahat bir şekilde beklentileri aşarken, güven 18 ayın zirvesine tırmandı, enflasyon ise yılın başlarında gördüğü sekiz yılın zirvesinden gerilemeye başladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türk  Lirası  Tekrar  Favori  Para  Haline  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER