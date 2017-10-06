TÜRK LİRASI, MOSKOVA BORSASINA GİRİYOR
Moskova Borsası, 2018'in ortalarından itibaren Türk Lirası işlemlerine başlayacaklarını resmen açıkladı.
Borsa yetkilisi Dmitry Piskulov, yen-ruble kurunun 2018 başında, lira-ruble kurunun ise 2018'in ortalarında işleme gireceğini söyledi. Piskulov ayrıca Türk Lirası'na geçişte, son dönemde iki ülke arasında devam eden siyasi süreç ve pazar talebinin etkili olduğunu söyledi.
"VİETNAM DONG'UNU DA İŞLEMLERE ALACAĞIZ"
Dmitry Piskulov ayrıca, yakında Vietnam Dong'unu da işlemlere almayı planladıklarını ancak Vietnam para birimi regülatörlerinin koyduğu kısıtlamaları çözmeye çalıştıklarını aktardı.
Hâlihazırda ruble karşılığı, dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı, Belarus Rublesi, Kazak Tengesi ve Çin Yuanı işlem yapan Moskova Borsası, bir süredir rublenin küresel piyasadaki yaygınlığını artırmak için para birimi listesini genişletmeyi planlıyordu.
UKRAYNA PARASI BORSADAN KALDIRILMIŞTI
Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin zayıflamasının ardından düşük talep nedeniyle ruble/grivna kurunu kaldırmıştı.
Piskulov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle piyasanın Türk Lirası/Ruble paritesinin işleme açılmasına talep gösterdiğini ifade etti.
Dün Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils de ticari ilişkilerde para biriminden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için ödemelerde Türk Lirası'nı da kullanmaya başlayacakları müjdesini vermişti. (REUTERS)
Kaynak: haberinburada
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