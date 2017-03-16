

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentilerine paralel politika faizini sabit tutarken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını 75 baz puan artırarak sıkılaştırıcı tavrını sürdürdü ve TL'yi destekledi.



TCMB'nin GLP faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 11,75'e yükseltmesi, fonlama konusunda bankanın esnekliğini artırdı. TCMB'nin kullanacağı ağırlıklara göre artık fonlama tarafında daha geniş bir pencereye sahip olduğu görülürken, devam eden TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri de Türk lirasının döviz kurları karşısında cazip hale gelmesini sağlıyor.



TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde dolar faizini bugün yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti. Dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına çekmesinin ardından atılan bu adımla 18 Ocak'tan beri devam eden ihalelerin etkinliği ve yurt dışı piyasalara göre cazibesi korunmuş oldu.







kaynak:ahaber