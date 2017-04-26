Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

türk lirası merkez bankası ile güçleniyor

TÜRK LİRASI MERKEZ BANKASI İLE GÜÇLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından Türk lirası varlıklarına ilginin arttığı görülüyor.

Tarih : 26 Nisan 2017, 16:54
Puan Ver : Türk Lirası Merkez Bankası İle Güçleniyor(8/10)9




TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmezken, geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırdı. GLP faiz oranındaki artışın etkisiyle TL'nin diğer para birimleri karşısında hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi dikkati çekti.



PPK kararı öncesinde 3,5950 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, faiz kararının açıklanması sonrasında 3,5608'e kadar geriledi. Saat 14.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,5640'tan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 3,8860, sterlin/TL de yüzde 0,6 gerileyerek 4,5740'tan alıcı buluyor.



Günün ilk yarısını dünkü kapanış seviyelerinin hemen üzerinde tamamlayan BIST 100 endeksi de PPK'nın faiz kararının ardından şu dakikalarda yüzde 0,15 yükselişle 94.800 seviyelerinde bulunuyor.



Altının gram fiyatı ise uluslararası piyasada ons fiyatındaki yüzde 0,1'lik yükselişe karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 144,9 liraya kadar inmesinin ardından 145 liranın hemen üzerinde dengelendi.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Türk  Lirası  Merkez  Bankası  İle  Güçleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER