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türk lirası hızla eriyor

TÜRK LİRASI HIZLA ERİYOR

Dolar, tüm dünyada sakin iken Türkiye'de dalgasıyla baş döndürdü.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:21
Puan Ver : Türk Lirası Hızla Eriyor(5/10)5


Dolar, tüm dünyada sakin iken Türkiye'de dalgasıyla baş döndürdü.



Faizin düşmesi gerektiğine yönelik açıklamalar ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu öncesinde dolar 3.60 liraya 1 adım kala durdu ve 3.52 lira seviyesine geriledi.



Türk Lirası'nda son 2 gündeki kayıp yüzde 5'e yaklaşırken son üç aydaki düşüş yüzde 20'yi aştı.



 



kaynak:hürriyet








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