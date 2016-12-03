TÜRK LİRASI HIZLA ERİYOR
Dolar, tüm dünyada sakin iken Türkiye'de dalgasıyla baş döndürdü.
Dolar, tüm dünyada sakin iken Türkiye'de dalgasıyla baş döndürdü.
Faizin düşmesi gerektiğine yönelik açıklamalar ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu öncesinde dolar 3.60 liraya 1 adım kala durdu ve 3.52 lira seviyesine geriledi.
Türk Lirası'nda son 2 gündeki kayıp yüzde 5'e yaklaşırken son üç aydaki düşüş yüzde 20'yi aştı.
kaynak:hürriyet
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