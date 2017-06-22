

ADANA'da, parkta oturan kızlara arkadaşlık teklif eden, bu sırada bir arkadaşına gizlice çektiği görüntüleri internette yayınlayan Suriyeli Muhammet Dimo, bir grup Türk genci tarafından dövüldü. Dayak görüntüleri de sosyal medyada yayınlanan Muhammet Dimo, "Tüm Türk kızlarından özür diliyorum" dedi. Bu görüntüler üzerine polis de inceleme başlattı.



Olay, merkez Seyhan İlçesi Merkez Park'ta meydana geldi. Adının Muhammet Dimo olduğu öğrenilen Suriyeli genç, parkta oturan genç kızların yanına giderek telefon numaralarını isteyip arkadaşlık teklif etti. O anları ise başka bir Suriyeli cep telefonuyla çekerek, sosyal medya üzerinden paylaştı.



Görüntülerin yayınlanmasıyla üzerine harekete geçen bir Adanalı sosyal medya grubu, kısa sürede büyük tepki toplayan Suriyeli genci, kızlara arkadaşlık teklif ettiği Merkez Park'ta buldu. Grup, parkta Muhammet Dimo'yu tekme tokat dövdü. Neye uğradığını şaşıran Suriyeli, "Tüm Türkiye'den özür diliyorum. Türk kızlarından özür diliyorum" dedi.



Dövüldükten sonra parktan uzaklaştırılan Suriyeli gencin dövülmesi ve özür dilemesi de sosyal medyadan yayınlandı. Bu görüntüler üzerine polis de inceleme başlattı.







kaynak:hürriyet