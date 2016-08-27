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türk kızılayı cerablus'ta sıcak yemek dağıttı

TÜRK KIZILAYI CERABLUS'TA SICAK YEMEK DAĞITTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Cerablus şehrine yaptığı operasyonun ardından Türk Kızılayı'ndan bölgeye gıda yardımı geldi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 13:37
Puan Ver : Türk Kızılayı Cerablus'ta Sıcak Yemek Dağıttı(0/10)


Cerablus'ta Türk Kızılayı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek görev kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'nin kuzeyine başlattıkları operasyon sürüyor.



Operasyon kapsamında, terör örgütü DAEŞ tarafından Karkamış Sınır Kapısı civarına döşenen patlayıcıların imhasının ardından Kızılay'ın yardım aracı Suriye tarafına geçti.








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