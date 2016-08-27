TÜRK KIZILAYI CERABLUS'TA SICAK YEMEK DAĞITTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Cerablus şehrine yaptığı operasyonun ardından Türk Kızılayı'ndan bölgeye gıda yardımı geldi.
Cerablus'ta Türk Kızılayı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek görev kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'nin kuzeyine başlattıkları operasyon sürüyor.
Operasyon kapsamında, terör örgütü DAEŞ tarafından Karkamış Sınır Kapısı civarına döşenen patlayıcıların imhasının ardından Kızılay'ın yardım aracı Suriye tarafına geçti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar