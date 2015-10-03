

ABD'nin Philadelphia kentinde, Dilara Elysse Özen adlı Türk kızı, 29 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Messner tarafından öldürüldü. Dilara'nın cesedi, annesi tarafından evinin banyosunda küvetin içinde bulundu.







2015 yılının başında da, Dilara Özen'e fiziksel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan ve olaydan sonra ifade vermek için mahkemeye gitmediği için hakkında tutuklama kararı bulunan Andrew Messner, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.