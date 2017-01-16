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TÜRK KARGO UÇAĞI EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 37 ÖLÜ


TÜRK KARGO UÇAĞI EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 37 ÖLÜ
Tarih : 16 Ocak 2017, 10:33
Puan Ver : Türk Kargo Uçağı Evlerin Üzerine Düştü: 37 Ölü(9/10)10


Bişkek'e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı. İlk belirlemelere göre uçaktaki 4 mürettebatın yanı sıra uçağın düştüğü binalarda bulunan 15 kişinin öldüğü bildirildi. Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 37'ye yükseldi.



Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45'te düştü.



TÜRK HAVA YOLLARI (THY) AÇIKLAMA YAPTI



Türk Hava Yolları resmi Twitter'ından uçağın düşmesine ilişkin açıklamasında başsağlığı diledi.



Binaların üzerine düştü



Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü bildirildi.



Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre, uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.



YOĞUN SİS



Reuters'a konuşan Kırgız yetkililer, kaza gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu ve olayda 15 binanın hasar gördüğünü belirtti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kargo uçağı ağır hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düştü.





 



kaynak:mynet








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