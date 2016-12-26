

Yine Harvard Tıp Okuluna göre Türk kahvesi tüketimi erkeklerde Parkinson hastalığı riskini ortadan kaldırır. Türk kahvesinde bulunan kafein ayrıca uyanıklığı da artırır.



KAKULE DE FAYDALI



Michael T. Murray ve Joseph E. Pizzorno “The Encyclopedia of Healing Foods” kitabında yazdıklarına göre kakule, Türk kahvesine bir tat vermenin yanı sıra normal bir sindirime de yardımcı olur. Kakule bir gaz gidericidir.



Bunun anlamı kakule bağırsak gazının giderilmesinde yardımcı olur. Kakule ayrıca size bir enerji patlaması da verebilir.



SONUÇ OLARAK TÜRK KAHVESİ TÜKETİLMELİ Mİ?



Günlük bir fincan Türk kahvesi sağlıklı bir yeme planında yer alabilir. Eğer Türk kahvesini kendiniz yapıyorsanız şeker kullanımında dikkatli olun. Kafeine karşı hassas iseniz veya yatma vakti yakınsa kafeinsiz olarak Türk kahvesi içiniz.







kaynak:habertürk