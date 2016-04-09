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türk kahvesi viyana kapılarını aşacak

TÜRK KAHVESİ VİYANA KAPILARINI AŞACAK

Osmanlıların Viyana kapılarında bıraktığı Türk kahvesi, Selamlique'ın Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi ve kendine has köpüğüyle dünyanın en ünlü mağazalarına kadar girecek

Tarih : 09 Nisan 2016, 09:27
Puan Ver : Türk Kahvesi Viyana Kapılarını Aşacak(10/10)7


Hazırlanış şekli sebebiyle dünya pazarlarında yeterince yer bulamayan Türk kahvesi, filtre türü hazır kahvelere rakip olacak. Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un ortağı olduğu Selamlique,  Arçelik ile birlikte tasarladığı Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi ile İzmir fabrikasında işlediği Türk kahvesini kendine has köpüğü ve lezzetiyle dünyaya sunacak.

Türk kahvesini tüm dünyada yaygınlaştırmak için 2009 yılında Selamlique markası ile yola çıktıklarını belirten Selamlique İstanbul Kurucu Ortaklarından Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, “Bizim en büyük hedefimiz, tüm dünyada bilinen ve ‘Made in Turkey' mührünü taşıyan uluslararası bir marka olmaktı. Geleneksel Türk kahvesi sunum ve içim ritüelini günümüze taşıyan Selamlique'ın sektöre girmesiyle, Türk kahvesini daha çok konuşulur hale getirdik. Selamlique ile birlikte kahve pazarı yaklaşık 3 kat büyüdü” dedi.



KAFEİNSİZ  KAHVE

Türk kahvesini, dünyanın her yerinde, herkesin kolaylıkla hazırlayıp içebilmesi için Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi'ne odaklandıklarını belirten Caroline Koç, şöyle konuştu: “Türk kahvesini dünyaya taşımak için çalışmalara başladığımızda hedefimizin önündeki en büyük bariyerin pişirme yöntemi olduğunu gördük. Oysa kahvenin bütün dünyada tanınmasındaki en önemli faktörün pişirme kolaylığı olduğunu biliyoruz. ‘Öyle bir kahve yapalım ki, bunu kapsüle koyalım ve makine ile birlikte pratik bir şekilde tüm dünyaya sunalım' diye düşündük. Global pazara hitap edebilecek Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi fikrimizi hayata geçirmek için Arçelik ile iş birliğine gittik. Ayrıca bu süreçte tek içimlik, 7 farklı aromalı bir Türk kahvesi tasarladık.

Dünyanın ilk kafeinsiz kahvesini çıkardık. İngiltere'nin en önemli alışveriş merkezlerinden Harrods'da 2010 yılından beri Selamlique ürünleri satılıyor. Avrupa, ABD, Körfez Ülkeleri ve Uzak Doğu dahil geniş bir coğrafyadaki mağaza, kafe ve satış noktalarımızda, ürünlerimiz tüketiciyle buluşuyor.” Selamlique İstanbul Kurucu Ortaklarından Banu Yentür da geleneksel kahve ritüeline, şekerinden doğal aromasına, fincanından kahve kutusuna, pişiriminden sunumuna kadar, bu coğrafyadan beslenen ama dünyaya seslenebilen estetik bir kimlik kattıklarını söyledi. Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu ise Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi'nin 1.5 yıllık bir ar-Ge çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, “Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini şimdiden almaya başlayan ürünümüz, IF Design'da ilk kez Türkiye'den ‘Altın Ödül'e layık görülerek başarısını taçlandırdı” dedi.



60 saniyede içime hazır



¥ Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi ile Türk kahvesi 60 saniyede sunuma hazır hâle geliyor.

¥ 21 patent ile korunan makine, pişirmeyi algılayan teknoloji, su jeti karıştırma sistemi, taşmayı önleyen teknoloji ve tek tuşla temizleme özelliğine sahip. 

¥ Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi ve özel kahve kapsülleri Arçelik ve Selamlique mağazalarında lansmana özel 599 TL'ye satışa sunuluyor.








Etiketler: Türk  Kahvesi  Viyana  Kapılarını  Aşacak    haber

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