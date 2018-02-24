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Türk Kadınlarına Soruldu: Hangi Ünlü İle Tek Gece Geçirmek İstersiniz?
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Türk kadınlarına soruldu: Hangi ünlü ile tek gece geçirmek istersiniz?

TÜRK KADINLARINA SORULDU: HANGİ ÜNLÜ İLE TEK GECE GEÇİRMEK İSTERSİNİZ?

Ellerine mikrofonu alan iki kafadar, sokakta karşılaştıkları Türk kadınlarına "Bir ünlüyle tek gece geçirme şansın olsa bu hangi ünlü olurdu?" sorusunu yöneltti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Türk Kadınlarına Soruldu: Hangi Ünlü İle Tek Gece Geçirmek İstersiniz?(9/10)5

Ellerini mikrofonu alan iki arkadaş, Türk kadınlarına hangi ünlü ile tek gece geçirmek istediklerini sordu. Yaptıkları bu ilginç röportajı kendilerine ait Youtube kanalında yayınlayan gençler, kısa sürede yarım milyon izlenme sayısına ulaştı.

KİMİ UTANDI, KİMİ AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Bazı kadınlar bu soruya cevap vermekten kaçınırken, bazıları da tek gece geçirmek istedikleri ünlünün ismini açık açık verdi. Video kısa sürede yarım milyona yakın kişi tarafından izlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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