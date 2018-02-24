TÜRK KADINLARINA SORULDU: HANGİ ÜNLÜ İLE TEK GECE GEÇİRMEK İSTERSİNİZ?
Ellerine mikrofonu alan iki kafadar, sokakta karşılaştıkları Türk kadınlarına "Bir ünlüyle tek gece geçirme şansın olsa bu hangi ünlü olurdu?" sorusunu yöneltti.
Ellerini mikrofonu alan iki arkadaş, Türk kadınlarına hangi ünlü ile tek gece geçirmek istediklerini sordu. Yaptıkları bu ilginç röportajı kendilerine ait Youtube kanalında yayınlayan gençler, kısa sürede yarım milyon izlenme sayısına ulaştı.
KİMİ UTANDI, KİMİ AÇIK AÇIK SÖYLEDİ
Bazı kadınlar bu soruya cevap vermekten kaçınırken, bazıları da tek gece geçirmek istedikleri ünlünün ismini açık açık verdi. Video kısa sürede yarım milyona yakın kişi tarafından izlendi.
Kaynak: haberinburada
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