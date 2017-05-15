

Türk kadın voleybol takımları, 2016-2017 sezonunda düzenlenen uluslararası organizasyonlarda 3 şampiyonluk elde etti - VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ardından Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da kazanarak çifte zafer yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu. Türk kadın voleybol takımları, 2010'dan bu yana 13 uluslararası kupa kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 7 sezonda 5 şampiyonluk yaşayan Türk ekipleri, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.







Son yıllarda önemli bir çıkış gerçekleştiren Türk kadın voleybol takımları, uluslararası arenalardaki başarılarına devam ediyor.







Özellikle 2010 yılından sonra büyük bir çıkış yakalayan Türk kadın voleybolu, son yıllarda düzenlenen uluslararası organizasyonlarda adeta şampiyonluklara ambargo koydu. 2016-2017 sezonunda VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.







Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ni 3, Dünya Kulüpler Şamp







kaynak:sabah