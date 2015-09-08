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TÜRK JETLERİNDEN KAÇAN 40 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ


TÜRK JETLERİNDEN KAÇAN 40 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 08 Eylül 2015, 08:55
Puan Ver : Türk Jetlerinden Kaçan 40 Pkk'lı Öldürüldü(9/10)7


Alınan bilgiye göre, Dağlıca bölgesine yapılan saldırının ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait 35 F-16 ve 18 F-4 savaş uçağı Irak'ın kuzeyine kaçan terörist grubun intikal halindeki kolları üzerine ve Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Hakkurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gare ve Zap kamplarındaki hedeflere gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yoğun hava bombardımanı düzenledi.

Kamplarda tespit edilen 20 hedefe 130 mühimmat atıldı. İntikal halinde Türkiye'den kaçan 20-25 kişilik iki grup da ateş altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 35-40 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Hedefler tam isabetle vurularak tamamen imha edilirken, kamplarda da çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.








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