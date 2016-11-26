

Türk Silahlı Kuvvetleri, devam etmekte olan sınır ötesi harekât Fırat Kalkanı'yla ilgili açıklama yaptı.







Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:







"Fırat Kalkanı harekatında, TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu tarafından Anifah meskûn mahalli kontrol altına alınmıştır. Çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Hava Kuvvetleri tarafından belirlenen on iki DEAŞ hedefi yapılan hava harekâtı ile imha edilmiştir.







Suriye sınır hattında İHA'lar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.







Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."







kaynak:milliyet