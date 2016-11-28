Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

TÜRK JETLERİ KANDİL'İ VURDU, 12 HEDEF İMHA EDİLDİ


TÜRK JETLERİ KANDİL'İ VURDU, 12 HEDEF İMHA EDİLDİ
Tarih : 28 Kasım 2016, 09:11
Puan Ver : Türk Jetleri Kandil'i Vurdu, 12 Hedef İmha Edildi(10/10)11


 Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. TSK, dün akşam düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.



"12 HEDEF İMHA EDİLDİ"



TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "27 Kasım 2016 tarihinde 20.01-21.03 saatleri arasında, Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait Savaş Uçakları ile Hava Harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Türk  Jetleri  Kandil  İ  Vurdu  12  Hedef  İmha  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER