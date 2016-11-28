TÜRK JETLERİ KANDİL'İ VURDU, 12 HEDEF İMHA EDİLDİ
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. TSK, dün akşam düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.
"12 HEDEF İMHA EDİLDİ"
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "27 Kasım 2016 tarihinde 20.01-21.03 saatleri arasında, Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait Savaş Uçakları ile Hava Harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
kaynak:haberler
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