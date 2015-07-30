Şırnak'ta, PKK'lıların Görmeç ve Sislice üs bölgelerine izinden dönenlerin güvenliğini sağlayan time saldırıp 3 askeri şehit etmesi üzerine, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarını bombaladı.



Şırnak'ta, PKK'lıların Görmeç ve Sislice üs bölgelerine izinden dönenlerin güvenliğini sağlayan time saldırıp 3 askeri şehit etmesi üzerine, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarını bombaladı.



Şırnak'ta bugün 1'i subay 3 askerlerin şehit edilmesinden sonra PKK'ya yönelik Küpeli Dağı'nda helikopterler desteğinde operasyon devam ederken, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları ise bir kez daha PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarını havadan bombaladı.