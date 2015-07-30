O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türk jetleri ırak'ta pkk kamplarını bombaladı

TÜRK JETLERİ IRAK'TA PKK KAMPLARINI BOMBALADI

Şırnak'ta, PKK'lıların Görmeç ve Sislice üs bölgelerine izinden dönenlerin güvenliğini sağlayan time saldırıp 3 askeri şehit etmesi üzerine, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarını bombaladı.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 17:18
Puan Ver : Türk Jetleri Irak'ta Pkk Kamplarını Bombaladı(8/10)10


Şırnak'ta, PKK'lıların Görmeç ve Sislice üs bölgelerine izinden dönenlerin güvenliğini sağlayan time saldırıp 3 askeri şehit etmesi üzerine, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarını bombaladı.



Şırnak'ta bugün 1'i subay 3 askerlerin şehit edilmesinden sonra PKK'ya yönelik Küpeli Dağı'nda helikopterler desteğinde operasyon devam ederken, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları ise bir kez daha PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarını havadan bombaladı.








Etiketler: Türk  Jetleri  Irak  Ta  Pkk  Kamplarını  Bombaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER