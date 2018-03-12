'öldü' Sanılan Kadın Pilot 2 Hafta Önce Başaran Holding'den Kovulmuş
Doğum Hastanesi, Hamile Kaldılar Diye 2 Çalışanını Kovdu
Kesik Kramponla Maça Çıkan Fenerbahçeli, Gönülleri Fethetti
Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
Taksicilerden Uber Tehdidi: Sabrımız Taşarsa Her Şeyi Yaparız
Kızı Katledilen Babanın Kalbi Beraat Kararına Dayanamadı
Nakşibendi Şeyhi 'uzay Mekiğini Biz Düşürdük' Dedi, Twitter Yıkıldı
11 Cenazeye Ulaşıldı, Bölgeden Helikopterle Alındı
Açgözlü Hırsızlar 1 Gecede 4 İş Yerini Soydu! Anbean Görüntülendiler
Kruvaziyer Sektörü Rotasını Türkiye'ye Çevirdi
Erdoğan Talimat Verdi! Ankaralı İş Adamlarının Uçak Sorunu Çözülüyor
Düşen Jette Can Veren Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer Kimdir
Nepal'de Düşen Yolcu Uçağı İkiye Bölündü
Türk Jetinin 11 Yolcuyla Düştüğü Yerde, 22 Gün Önce De Uçak Düşmüş Ve 66 Kişi Ölmüş
Putin 2014'te Kaçırılmak İstenen Pegasus Uçağının Vurulmasını Emretmiş
Napoli'nin Hocası Sarri'den Kadın Gazeteciye Küfür
Koca Dehşeti Bitmiyor! Eşini Vurduktan Sonra Kendi Kafasına Sıktı
Kuşatmaya 1,5 Kilometre Kaldı! Siviller Afrin'den Ayrılıyor
Jetin Enkazına Ulaşan Dağcılar Cenazeleri Böyle Taşıdı
Sanal Para Hacker'ını İhbar Edene 250 Bin Dolar Ödül

Türk Jetinin 11 Yolcuyla Düştüğü Yerde, 22 Gün Önce de Uçak Düşmüş ve 66 Kişi Ölmüş

TÜRK JETİNİN 11 YOLCUYLA DÜŞTÜĞÜ YERDE, 22 GÜN ÖNCE DE UÇAK DÜŞMÜŞ VE 66 KİŞİ ÖLMÜŞ

BAE'den İstanbul'a gelen Özel Türk jeti İran'da düştü, 11 kişi öldü. Uçağın düştüğü yerde, 22 gün öncede uçak düşmüştü ve 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Tarih : 12 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Türk Jetinin 11 Yolcuyla Düştüğü Yerde, 22 Gün Önce De Uçak Düşmüş Ve 66 Kişi Ölmüş(9/10)5

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçak İran'da düştü. Uçağın düştüğü yerde, 22 gün önce de başka bir uçak düşmüş o kazada da 66 kişi hayatını kaybetmişti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel uçak bilinmeyen bir nedenle düşmüştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

MİNE BAŞARAN VE 7 ARKADAŞI VARDI

Başaran holdinge bağlı olduğu belirlenen Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

AYNI YERDE BAŞKA BİR UÇAK DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Bu kaza akıllara 22 gün önce aynı bölgede gerçekleşen başka bir olayı getirdi. 18 Şubat tarihinde Aseman Havayolları'na ait 60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uçağı İsfahan yakınlarında düşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Jetinin  11  Yolcuyla  Düştüğü  Yerde  22  Gün  Önce  De  Uçak  
Düşmüş  Ve  66  Kişi  Ölmüş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER