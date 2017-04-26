TÜRK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU!
200 bine yakın işçinin gözü kulağı hükümette. Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. Türk-İş Başkanı Atalay zam talebini açıkladı.
Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş masaya oturacak..
Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.
NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar