

Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş masaya oturacak..







Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.







NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi.







kaynak:milliyet