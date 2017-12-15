Türk-İş'in Asgari Ücret Beklentisi Belli Oldu
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Türk-İş'in asgari ücret beklentisi belli oldu

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için taleplerinin bin 893 lira olduğunu açıkladı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Türk-İş'in Asgari Ücret Beklentisi Belli Oldu(6/10)2

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapıyor. Türk-İş Genel Başkanı Atalay asgari ücretle ilgili taleplerini açıkladı. Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini bildirdi. Atalay, taşeron konusunda da "KİT'lerdeki çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunun büyük ölçüde çözüleceğini bekliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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