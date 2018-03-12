TÜRK İŞ ADAMININ KIZININ ÖLÜMÜ, SNEİJDER'İN EŞİNİ YASA BOĞDU
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran için paylaşımda bulundu. Yolanthe, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." dedi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı.
"DÜNYA TATLISI ARKADAŞIM"
"Hayatımdaki en acı haberi aldım." diye başlayan mesajında Yolanthe Cabau, "Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Yolanthe Cabau'nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;
"Şu an uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı.. Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin.. Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla.. Güzel Kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim.. "
YOLANTHE, BAŞARAN HOLDİNGİN REKLAM YÜZÜYDÜ
Yolanthe Cabau, Başaran Holding'in Mina Towers projesinin reklam yüzüydü.
İşte o paylaşım:
Kaynak: haberinburada
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