Fetö, Düşen Jetin Kadın Pilotuna 'pavyon' Kumpası Kurmuş
Dolar Düşüyor,Euro Artıyor! İşte İlk Rakamlar
95 Yıllık Fotoğraf Makinesinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Galatasaraylı Taraftarlar, Beın Sports Spikerine Saldırdı
Gözü Dönmüş Baba Engelli Merkezini Basarak Eski Karısını Vurdu
11 Kişinin Can Verdiği Jete Ajda Pekkan Da Binmiş
Türk İş Adamının Kızının Ölümü, Sneijder'in Eşini Yasa Boğdu
Düşen Jetin Pilotunun Kuleyle Son Konuşması Ortaya Çıktı!
11 Kişiye Mezar Olan Uçağın Kara Kutusu Bulundu!
Gönüllüler Takımı İlki Başarıp All Star'a Ecel Terleri Döktürdü!
Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
Elon Musk Tarih Verdi! Mars'a Yolculuk Başlıyor
Gülse, Acun'a Meydan Okudu: Biz Daha Olaylıyız, Bizi Takip Edin!
Arda Turan Dünya Evine Girdi! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
11 Ayrı Hayat, 11 Acı! Birlikte Son Kez Böyle Gülümsediler
Sevgilisi Üçlü İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Isırarak Kopardı
Fenerbahçeli Taraftarları Taşıyan Uçakta Bomba İhbarı Yapıldı!
Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!
İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!
Cesur Pozlarını Paylaşan Hemşire İşinden Oldu

Türk iş adamının kızının ölümü, Sneijder'in eşini yasa boğdu

TÜRK İŞ ADAMININ KIZININ ÖLÜMÜ, SNEİJDER'İN EŞİNİ YASA BOĞDU

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran için paylaşımda bulundu. Yolanthe, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Türk İş Adamının Kızının Ölümü, Sneijder'in Eşini Yasa Boğdu(7/10)3

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı.

"DÜNYA TATLISI ARKADAŞIM"

"Hayatımdaki en acı haberi aldım." diye başlayan mesajında Yolanthe Cabau, "Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Yolanthe Cabau'nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;

"Şu an uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı.. Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin.. Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla.. Güzel Kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim.. "

YOLANTHE, BAŞARAN HOLDİNGİN REKLAM YÜZÜYDÜ

Yolanthe Cabau, Başaran Holding'in Mina Towers projesinin reklam yüzüydü.

İşte o paylaşım:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  İş  Adamının  Kızının  Ölümü  Sneijder  İn  Eşini  Yasa  Boğdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER