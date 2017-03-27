TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 1480, YOKSULLUK SINIRI 4823 LİRA
Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira olarak hesaplandı
Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira oldu.
Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın mart ayı sonuçları açıklandı.
kaynak:bloomberght
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