Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

türk-iş: açlık sınırı 1480, yoksulluk sınırı 4823 lira

TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 1480, YOKSULLUK SINIRI 4823 LİRA

Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira olarak hesaplandı

Tarih : 27 Mart 2017, 13:43
Puan Ver : Türk-İş: Açlık Sınırı 1480, Yoksulluk Sınırı 4823 Lira(8/10)8


Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira oldu.



Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın mart ayı sonuçları açıklandı.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Türk-İş  Açlık  Sınırı  1480  Yoksulluk  Sınırı  4823  Lira    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER