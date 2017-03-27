Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira olarak hesaplandı



Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira oldu.



Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın mart ayı sonuçları açıklandı.







kaynak:bloomberght