

Denizli'de bir camide görev yaparken, "Günde 5 kez insanların önüne çıkıyorum. Bakımlı olmak, şık giyinmek zorundayım. Dinimiz de güzel görünmeyi emretmektedir. Özellikle camilere giderken güzel takıların takılması istenir. Ben de bu nedenle cemaatimize bakımlı görünmek ve örnek din adamı olabilmek için kılık kıyafetime dikkat ediyorum. Günde iki kez tıraş oluyorum ve hep takım elbise giyiyorum. Tırnak bakımımı bile düzenli bir şekilde yaparım" diyen imam Hikmet Yuvacı, bu sözleriyle dikkati çekmişti.



Bakımlı olması nedeniyle ismi Denizli'de 'Metroseksüel imam'a çıkan imam Yuvacı, daha önce 5 yıl Kırım ve St. Petersburg'da görev yaptığı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçen mart ayında Rusya Federasyonu Diyanet İşleri Koordinatörü olarak atandı. Yeni görevlendirme kapsamında görev yaptığı Kırım'da iki cami ile bir medresesinin yapımını organize edip, soydaşlara din hizmeti veren Yuvacı, Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle Kırım'dan sınır dışı edildi.