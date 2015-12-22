O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türk imamı sınır dışı ettiler

TÜRK İMAMI SINIR DIŞI ETTİLER

Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürülmesiyle iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Denizli'de şık giyinip, sürekli cilt bakımı yaptırdığı için adı 'Metroseksüel imam'a çıkan 48 yaşındaki Hikmet Yuvacı'yı da vurdu.

Tarih : 22 Aralık 2015, 15:02
Puan Ver : Türk İmamı Sınır Dışı Ettiler(9/10)10


Denizli'de bir camide görev yaparken, "Günde 5 kez insanların önüne çıkıyorum. Bakımlı olmak, şık giyinmek zorundayım. Dinimiz de güzel görünmeyi emretmektedir. Özellikle camilere giderken güzel takıların takılması istenir. Ben de bu nedenle cemaatimize bakımlı görünmek ve örnek din adamı olabilmek için kılık kıyafetime dikkat ediyorum. Günde iki kez tıraş oluyorum ve hep takım elbise giyiyorum. Tırnak bakımımı bile düzenli bir şekilde yaparım" diyen imam Hikmet Yuvacı, bu sözleriyle dikkati çekmişti.



Bakımlı olması nedeniyle ismi Denizli'de 'Metroseksüel imam'a çıkan imam Yuvacı, daha önce 5 yıl Kırım ve St. Petersburg'da görev yaptığı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçen mart ayında Rusya Federasyonu Diyanet İşleri Koordinatörü olarak atandı. Yeni görevlendirme kapsamında görev yaptığı Kırım'da iki cami ile bir medresesinin yapımını organize edip, soydaşlara din hizmeti veren Yuvacı, Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle Kırım'dan sınır dışı edildi.








Etiketler: Türk  İmamı  Sınır  Dışı  Ettiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER