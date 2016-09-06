

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de bir dizi görüşme yapacak olan Ak Parti heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Mehdi Eker, havaalanında bir basın açıklaması yaptı. Eker, "ABD için 11 Eylül ne ise bizim için de 15 Temmuz odur. ABD'nin bizi anlayışla karşılayacağınız umuyorum" dedi