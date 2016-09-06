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TÜRK HEYETİ GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİTTİ


TÜRK HEYETİ GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİTTİ
Tarih : 06 Eylül 2016, 17:37
Puan Ver : Türk Heyeti Gülen'in İadesi İçin Abd'ye Gitti(7/10)7


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de bir dizi görüşme yapacak olan Ak Parti heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Mehdi Eker, havaalanında bir basın açıklaması yaptı. Eker, "ABD için 11 Eylül ne ise bizim için de 15 Temmuz odur. ABD'nin bizi anlayışla karşılayacağınız umuyorum" dedi








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