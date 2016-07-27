TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN YENİ TERÖR ÖNLEMİ
Darbe girişimi sonrası işten çıkarılmaların yaşandığı Türk Hava Yolları'nda, darbe girişimi sonrasında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Türk Hava Yolları (THY), 15 Temmuz başarısız darbe girşiminin ardından aralarında Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkisi olduğu gerekçesiyle 15'i pilot, hostes ve personelin olduğu 211 kişinin işine son vermişti. Terör örgütüne yönelik yeni bir önlem daha alındı.
Alınan yeni karara göre bundan sonra uçaklar havadayken kaptan pilot ve yardımcısı uçuş boyunca kokpitten ayrılamayacak. Yeni uygulamanın gerekçesi olarak, terör örgütü sempatizanı bir kaptan veya yardımcı pilotun kokpitte tek başına kalması durumunda kamikaze saldırı yapma ihtimali gösterildi.
Bu kapsamda, kaptan pilot ve yardımcısı uçuş boyunca kokpitten ayrılamayacak.
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