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Türk Hava Yolları İstanbul seferlerini iptal etti!

TÜRK HAVA YOLLARI İSTANBUL SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ!

Türk Hava Yolları (THY) hafta boyunca devam eden şiddetli lodos nedeniyle bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferini daha iptal etti

Tarih : 25 Kasım 2015, 12:46
Puan Ver : Türk Hava Yolları İstanbul Seferlerini İptal Etti!(10/10)11


Türk Hava Yolları (THY) hafta boyunca devam eden şiddetli lodos nedeniyle bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferini daha iptal etti



İstanbul'da hafta boyunca etkili olan şiddetli lodos hava trafiğini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Lodos nedeniyle daha önce çok sayıda seferini iptal eden Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferi daha iptal ettiğini duyurdu.








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