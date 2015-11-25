Türk Hava Yolları (THY) hafta boyunca devam eden şiddetli lodos nedeniyle bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferini daha iptal etti



Türk Hava Yolları (THY) hafta boyunca devam eden şiddetli lodos nedeniyle bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferini daha iptal etti







İstanbul'da hafta boyunca etkili olan şiddetli lodos hava trafiğini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Lodos nedeniyle daha önce çok sayıda seferini iptal eden Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferi daha iptal ettiğini duyurdu.