TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN İLK KADIN FİLO KOMUTANI
TÜRK Hava Kuvvetleri'nde bir ilk yaşandı. İlk defa filo komutanlığı görevine bir kadın subay atandı. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu.
TÜRK Hava Kuvvetleri'nde bir ilk yaşandı. İlk defa filo komutanlığı görevine bir kadın subay atandı. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu.
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