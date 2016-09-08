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türk hava kuvvetlerinin ilk kadın filo komutanı

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN İLK KADIN FİLO KOMUTANI

TÜRK Hava Kuvvetleri'nde bir ilk yaşandı. İlk defa filo komutanlığı görevine bir kadın subay atandı. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu.

Tarih : 08 Eylül 2016, 17:09
Puan Ver : Türk Hava Kuvvetlerinin İlk Kadın Filo Komutanı(5/10)6


TÜRK Hava Kuvvetleri'nde bir ilk yaşandı. İlk defa filo komutanlığı görevine bir kadın subay atandı. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu.








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