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türk hava kuvvetlerinde sabotaj şüphesi

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE SABOTAJ ŞÜPHESİ

Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu, inişe geçtiği sırada arıza yaptı. İncelemede uçaktaki arızanın doğal yollardan olmasının imkansız olduğu öğrenildi.

Tarih : 07 Şubat 2017, 10:27
Puan Ver : Türk Hava Kuvvetlerinde Sabotaj Şüphesi(10/10)7


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pilotluk görevine geri dönmekte olan Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu'nun kullandığını, yaklaşık olarak 15 uçuş personeli ile havalanan Boeing 737 Havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçak 'Doğu', inişe geçtiği esnada arıza yaptı. Türkiye'nin milyar dolar değerinde Barış Kartalı Projesi kapsamı altında satın aldığı HİK uçağını, sistemlerde oluşmakta olan arıza nedeni ile inişte zorlandı. Pilotlar, uçağı piste birkaç deneme sonrasın indirebildi.



KASITLI YERLEŞTİRİLMİŞ



Başarıyla inen uçakta hiçbir hasar meydana gelmedi. Uçuştan sonraki incelemede uçağın hız sisteminde bitki tomurcukları pitot tüpünden çıktı. Konuyla ilgili havacılık uzmanları, uçağın doğal yol ile pitot tüpüne girmesinin muhtemel olmadığını ve tomurcuğu kasıtlı olarak yerleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Uzmanlar, "Eğer pilotlar uçağı uçurmayı başaramadıysa, kaza kaçınılmaz olurdu ve uçaktaki personel kaybolacaktı" der. "Hava kapalıydıysa veya bir cihazın uçuş koşuluydu, kaza kaçınılmazdı" diyerek, kazanın olmaması durumunda pilotların hava şartlarının ve becerilerinin belirleyici olduğunu da sözlerine ekledi.



Olayı takiben, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gerekli incelemeyi yaptı. İdari soruşturma neticesinde sabotaj olasılığı olup olmayacağı ortaya çıkacaktır. Hava Kuvvetlerinde olayın, FETO'ların sabotaj girişimi olabileceği ihtimali var. Hava Savunma ve Kontrolü Fetullah Gülen FETETÖĞBAŞ'ın arkasında bulunan uçak modellerinden biri de sabotaj iddialarını güçlendiriyor.

Uçağın işaretli bölümünde bulunan pitot tüp, uçuşun hız sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu bölüm arızalanabilir, özellikle kum fırtınası çöller üzerindeki uçuşlarda veya aşırı soğuk havalarda, ısıtıcı sistemi arızalı ve donmalı kapanırsa. Fakat bugüne kadar bir tomurcukla görülmedi.



 



kaynak:boyozhaber

 








Etiketler: Türk  Hava  Kuvvetlerinde  Sabotaj  Şüphesi    haber

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