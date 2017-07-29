Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmasında Toprağın Altından Tarih Çıktı
Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü
Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı
Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş
Bodrum'da Makilik Alandaki Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
Bakan Soylu'dan 81 İle Talimat Gitti! Resmi Plakalı Araçlara Ceza Geliyor
Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Fıfa'ya Gitti
Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu
Fenerbahçe Asbaşkanı: Fatih Terim'in Tazminatının Takipçisiyiz
Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı
Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü
Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz
Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu
Fenerbahçe'nin Borç - Alacak Farkı 340 Milyon Tl
Körfez'de Bir Haftada İkinci Gerilim: Abd'den İran Gemisine Uyarı Ateşi
Hulusi Akar'dan İdlib Teftişi
Gözetleme Kulesinde Çalışan Ayda Teyze Aydos Ormanları'na Gözü Gibi Bakıyor
Hgs'deki Hatalı Cezalar İptal Edildi

Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı

TÜRK HAKEM, MAÇTA KADIN FUTBOLCUNUN HAYATINI KURTARDI

Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda oynanan Brezilya - Büyük Britanya maçında Türk hakem, çarpışma sonrası dili boğazına kaçan futbolcunun hayatını kurtardı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı(9/10)5

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ilk yardım eğitimi alan hakem Ömür Bozkurt, Deaflympics'te bronz madalya maçında Büyük Britanyalı rakibiyle çarpışan ve dili boğazına kaçan Brezilyalı futbolcuya hayati bir müdahalede bulundu.

RAKİBİYLE ÇARPIŞINCA YERE YIĞILDI

Deaflympics Samsun 2017'nin 11'inci gününde Brezilya ile Büyük Britanya kadın futbol milli takımları arasında oynanan bronz madalya maçının 89'uncu dakikasında, rakibi Lhathini Pushpalingham ile çarpışan Brezilyalı Lara Geovana Neves, yere yığıldı. Neves'in nefes almadığı fark eden futbolcular panik yaşarken, mücadelenin hakemi Ömür Bozkurt, yaptığı kritik müdahaleyle oyuncunun hayatını kurtardı.

"5-10 SANİYE DİLİNİ TUTTUM"

İlk yardım eğitimini, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenlediği bir seminerde aldığını söyleyen Bozkurt, olay anını şöyle anlattı:

"Hava topu mücadelesinde oyuncular kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyuncunun yanına yaklaştım. Oyuncu sırt üstü uzanmış, gözleri geriye düşmüştü. Nefes almıyordu. Dili boğazına kaçmıştı. Beş on saniye dilini tuttum. Oyuncu nefes almaya başladı. Zaten bu noktada acil yardım ekipleri de geldi."

"BU TARZ DURUMLAR SIK SIK BAŞIMIZA GELİR"

11 bin kilometre uzaktan gelen sporcunun hayatını kurtarabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Bozkurt, "Bu tarz durumlar sporda sık sık başımıza gelir. Bu yüzden hem biz hakemlerin, hem antrenörlerin hem de sporcuların mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Buradan bize bu eğitimi veren ve hayat kurtarmamızı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Hakem  Maçta  Kadın  Futbolcunun  Hayatını  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER