O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türk hacker 247 yıl hapis alacak mı?

TÜRK HACKER 247 YIL HAPİS ALACAK MI?

Amerika'da FBI'nın sanal suçlular listesinin en başında bulunan Türk Hacker Fındıkoğlu için 247 yıl hapis cezası istendi.

Tarih : 25 Haziran 2015, 09:20
Puan Ver : Türk Hacker 247 Yıl Hapis Alacak Mı?(5/10)3


Amerika'da FBI'nın sanal suçlular listesinin en başında bulunan Türk Hacker Fındıkoğlu için 247 yıl hapis cezası istendi.



Bilgisayarla uğraşan kişiler için Hacker kelimesi oldukça havalı ve kazanılması gereken bir unvan gibi durmaktadır. Zamanında bu işlerle uğraşmış ve mail şifresi, Wi-Fi şifresi kırma gibi işlerle uğraşmış birisi olarak şunu belirtmeliyim ki Hacker olmak insanların kendi egolarını tatmin etmek için yaptıkları bir oyundan ibaret değil.



Tabi bu oyun son yıllarda oldukça tehlikeli ve tamamen suça yönelik olarak kullanılmaya başlandı. Amerika'da FBI'nın sanal suçlular listesinin en başında bulunan Türk Hacker Fındıkoğlu bundan tam 1,5 yıl önce Almanya'da yakalanmıştı. Fındıkoğlu, kurduğu şebeke ile 2013 yılında, New York ve 23 farklı ülkede 10 saat içinde banka ATM'lerinden 40 milyon dolara yakın nakit para çalmakla suçlanıyor ve Amerika'ya iadesi isteniyordu.



Bunun yanında 2011 yılında da  aynı yöntemi kullanarak 18 ülke ATM'sinden 14 milyon dolar nakit para çalınması olayı ve 2012'de de 20 ülkeden 5 milyon dolar nakit para çalınması olaylarıyla da bağlantılı olduğuna inanılıyor.



Türk asıllı Fındıkoğlu için 247 yıl hapis istemi ile New York Eyalet Mahkemesinde dava açıldı ve Fındıkoğlu büyük uğraşlar sonunda suçu işlediği yer olan Amerika'ya iade edildi. Bakalım milyon dolarlar Fındıkoğlu'nu kurtarabilecek mi?



LG Band Play Kusursuz Ses Deneyimi Sunacak!

 






Etiketler: Türk  Hacker  247  Yıl  Hapis  Alacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER