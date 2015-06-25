

Amerika'da FBI'nın sanal suçlular listesinin en başında bulunan Türk Hacker Fındıkoğlu için 247 yıl hapis cezası istendi.



Bilgisayarla uğraşan kişiler için Hacker kelimesi oldukça havalı ve kazanılması gereken bir unvan gibi durmaktadır. Zamanında bu işlerle uğraşmış ve mail şifresi, Wi-Fi şifresi kırma gibi işlerle uğraşmış birisi olarak şunu belirtmeliyim ki Hacker olmak insanların kendi egolarını tatmin etmek için yaptıkları bir oyundan ibaret değil.



Tabi bu oyun son yıllarda oldukça tehlikeli ve tamamen suça yönelik olarak kullanılmaya başlandı. Amerika'da FBI'nın sanal suçlular listesinin en başında bulunan Türk Hacker Fındıkoğlu bundan tam 1,5 yıl önce Almanya'da yakalanmıştı. Fındıkoğlu, kurduğu şebeke ile 2013 yılında, New York ve 23 farklı ülkede 10 saat içinde banka ATM'lerinden 40 milyon dolara yakın nakit para çalmakla suçlanıyor ve Amerika'ya iadesi isteniyordu.



Bunun yanında 2011 yılında da aynı yöntemi kullanarak 18 ülke ATM'sinden 14 milyon dolar nakit para çalınması olayı ve 2012'de de 20 ülkeden 5 milyon dolar nakit para çalınması olaylarıyla da bağlantılı olduğuna inanılıyor.



Türk asıllı Fındıkoğlu için 247 yıl hapis istemi ile New York Eyalet Mahkemesinde dava açıldı ve Fındıkoğlu büyük uğraşlar sonunda suçu işlediği yer olan Amerika'ya iade edildi. Bakalım milyon dolarlar Fındıkoğlu'nu kurtarabilecek mi?



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