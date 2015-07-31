Türk Hack Team üyesi olan hackerlar IŞİD ve PKK'ya yakın olan internet adreslerini hackledi.



Türk Hack Team iş başında!



Türk Hack Team üyesi olan hackerlar IŞİD ve PKK'ya yakın olan internet adreslerini hackledi.



Şanlıurfa'nın suruç ilçesinde 32 kişinin öldürüldüğü saldırıyı bahane eden polis ve askerleri şehit eden kanlı terör örgütü olan PKK ve Kilis ilinde bir askerimizi şehit eden IŞİD terör örgütünü hedef alan Türk Hack Teamüyeleri, dün gece terör örgütlerine operasyon düzenledi.



Siber dünyanın savaşçıları olarak bilinen Türk Hack Teamüyeleri Abdullah Öcalan ve PKK'nın ve de IŞİD'e yakınlığı olan sitelere çok sayıda saldırı düzenledi. IŞİD'in haber sitelerinede saldıran grup saatlerce siteleri erişime kapattı. Bazı sunucular hasarı kaldıramadığından hala erişimi sağlanamıyor.



Operasyon ekibi adına açıklama yapan THT Lideri ZoRRoKiN güvenlik güçlerinin yorgun temennisini iletti düşmesi halinde klavyelerini bırakıp sokağa inebileceklerinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi. ZoRRoKiN, “Bizler bu vatanı seviyoruz ve bedeli ne olursa olsun kimseye bir karış toprak vermeyiz. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” diye temennisini iletti.



Mafia III sahneye çıkıyor!



