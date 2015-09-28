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türk hacılar ölümden kıl payı böyle kurtulmuşlar

TÜRK HACILAR ÖLÜMDEN KIL PAYI BÖYLE KURTULMUŞLAR

HAC vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçaklarla akşam saatlerinde Cidde ve Medine'den Atatürk Havalimanı'na gelen hacıların yanında zemzem suyu ve hediyelik eşya getirdiği görüldü.

Tarih : 28 Eylül 2015, 09:54
Puan Ver : Türk Hacılar Ölümden Kıl Payı Böyle Kurtulmuşlar(9/10)10


Kutsal topraklardan İstanbul'a gelen hacılardan Mehmet Kürşad Caymaz ile Hande Caymaz, "Çok büyük mutluluk. Allah herkese nasip etsin. Daha önceden geçtiğimiz için izdihamı görmedik" dediler. Kardeşi, damadı ve yeğeni tarafından karşılanan İsmail-Sebahat Fidan çifti de "Çok güzel duygu, her insanın yaşaması gerek. Tüm arkadaşlarıma ve İslam alemine oralara gitmelerini tavsiye ederim. Çok ayrıcalıklı duygu. İzdihamdan önce oradan geçmiştik. Türk hacılarından orada fazla kalan yok. Kurallara uymayan varsa, kalmıştır. Bizim hükümetimizin kanunlarında belli bir saatte geçilecekti" dedi.





 







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