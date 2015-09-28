TÜRK HACILAR ÖLÜMDEN KIL PAYI BÖYLE KURTULMUŞLAR
HAC vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçaklarla akşam saatlerinde Cidde ve Medine'den Atatürk Havalimanı'na gelen hacıların yanında zemzem suyu ve hediyelik eşya getirdiği görüldü.
Kutsal topraklardan İstanbul'a gelen hacılardan Mehmet Kürşad Caymaz ile Hande Caymaz, "Çok büyük mutluluk. Allah herkese nasip etsin. Daha önceden geçtiğimiz için izdihamı görmedik" dediler. Kardeşi, damadı ve yeğeni tarafından karşılanan İsmail-Sebahat Fidan çifti de "Çok güzel duygu, her insanın yaşaması gerek. Tüm arkadaşlarıma ve İslam alemine oralara gitmelerini tavsiye ederim. Çok ayrıcalıklı duygu. İzdihamdan önce oradan geçmiştik. Türk hacılarından orada fazla kalan yok. Kurallara uymayan varsa, kalmıştır. Bizim hükümetimizin kanunlarında belli bir saatte geçilecekti" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar