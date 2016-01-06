

Türk güvenlik güçleri, Libya Tobruk Limanı'nın kuzeydoğusunda uluslararası sularda, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen Bolivya bandıralı gemiye yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirdi.







İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası sularda Bolivya bandıralı bir gemide uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisini almasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile temasa geçti.







Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir uçak ve gemi ile 3 Ocak'ta söz konusu geminin yerini tespit ederek takibine başladı.







Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ilgili maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ve Bolivya Hükümeti'nin işbirliğiyle Dışişleri Bakanlığı'na yetkilendirme talebi yapıldıktan sonra, Türk güvenlik güçlerinin gemiye operasyon düzenlemesine izin verildi.