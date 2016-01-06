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TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN OPERASYON!


TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN OPERASYON!
Tarih : 06 Ocak 2016, 10:26
Puan Ver : Türk Güvenlik Güçlerinden Operasyon!(6/10)8


 Türk güvenlik güçleri, Libya Tobruk  Limanı'nın kuzeydoğusunda uluslararası sularda, uyuşturucu madde taşıdığı  belirlenen Bolivya bandıralı gemiye yönelik hava destekli operasyon  gerçekleştirdi.

 

 İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü  Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası sularda Bolivya bandıralı  bir gemide uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisini almasının ardından Sahil  Güvenlik Komutanlığı ile temasa geçti.

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir uçak ve gemi ile 3 Ocak'ta söz konusu  geminin yerini tespit ederek takibine başladı.

 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş  Milletler Sözleşmesinin ilgili maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın onayı  ve Bolivya Hükümeti'nin işbirliğiyle Dışişleri Bakanlığı'na yetkilendirme talebi  yapıldıktan sonra, Türk güvenlik güçlerinin gemiye operasyon düzenlemesine izin  verildi.








Etiketler: Türk  Güvenlik  Güçlerinden  Operasyon    haber

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