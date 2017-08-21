TÜRK GOLCÜ, İNGİLTERE'YE TRANSFER OLDU
Bir dönem Kayserispor ve Eskişehirspor forması giyen 25 yaşındaki santrfor Nadir Çiftçi, İngiltere 1. Ligi ekiplerinden Plymouth'a transfer oldu.
Bir dönem ülkemizde Kayserispor ve Eskişehirspor formaları da giyen forvet oyuncusu Nadir Çiftçi'nin yeni takımı belli oldu.
İNGİLTERE'YE GİTTİ
Bonservisi Celtic Kulübü'nde olan Nadir Çiftçi, İngiltere 1. Ligi ekiplerinden Plymouth'a transfer oldu. Plymouth Argyle'den yapılan açıklamada Celtic Kulübü'nden Nadir Çiftçi'nin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
2 SEZON ÖNCE ES-ES'TEYDİ
Nadir Çiftçi, ülkemizde ilk olarak 2011 yılında Kayserispor'da forma giymişti. Nadir daha sonra 2016 yılında kiralık olarak Eskişehirspor'da da oynadı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimi sezon Polonya'nın Pogon takımında kiralık olarak forma giydi.
Nadir Çiftçi'nin 2019 yılına kadar Celtic ile sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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