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Türk gemisi tutuklandı! Mürettebat 2 aydır karaya çıkamıyor

TÜRK GEMİSİ TUTUKLANDI! MÜRETTEBAT 2 AYDIR KARAYA ÇIKAMIYOR

Türk firması Voda Denizcilik'e ait Seccadi, Liverpool'un Ellesmere limanında tutuklandı. Gemideki mürettebat zor günler geçiriyor, karaya ayak basamıyorlar.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Türk Gemisi Tutuklandı! Mürettebat 2 Aydır Karaya Çıkamıyor(8/10)4

Türk firması Voda Denizcilik'e ait Seccadi, Liverpool'un Ellesmere limanında tutuklandı. Gemideki mürettebat zor günler geçiriyor, karaya ayak basamıyorlar. ITF müfettişi Tommy Molloy'un ifadesine göre gemi çalışanlarına iki aydır maaş ödenmiyor. Mürettebat beslenmekte güçlük çekiyor. Taze meyve sebze edinemiyorlar, çevredekilerin yardımları ile yaşıyorlar. Molloy gemide yaşananlar için, "2017 yılında bu bir utanç" ifadesini kullandı.

"GEMİNİN SATILMASI GÜNDEMDE"

Sozcu.com.'da yer alan habere göre, Molloy sözlerini şöyle sürdürdü: Kimse burada başka bir geminin daha aylarca kalmasını istemiyor. Mürettebatın İngiltere karasına ayak basabilmesi için bazı çalışmalarda bulunuyoruz. Geminin burada satılması da gündemde" diyor.

Molloy geminin satılması halinde mürettebatın AB ülkelerinden olacağını ve Türk ve Hintli mevcut mürettebatın sınır dışı edileceğini anlatıyor. Sınır dışı edilen mürettebatın pasaportu damgalanıyor. İlerki yıllarda iş bulmakta ciddi sıkıntılar çekiyorlar.

İSPANYA'DA DA BEKLETİLMİŞTİ

Voda Denizcilik'in İstanbul merkezli Voda Denizcilik'e ait 2 bin 90 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V TEMPO isimli Panama bayraklı genel kargo gemisi, 22 gündür tutuklu olarak İspanya'nın Valencia Limanı'nda bekletilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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