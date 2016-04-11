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TÜRK GEMİSİ NJİERYA'DA KORSAN SALDIRISINA UĞRADI, MÜRETTEBAT KAÇIRILDI


TÜRK GEMİSİ NJİERYA'DA KORSAN SALDIRISINA UĞRADI, MÜRETTEBAT KAÇIRILDI
Tarih : 11 Nisan 2016, 14:09
Puan Ver : Türk Gemisi Njierya'da Korsan Saldırısına Uğradı, Mürettebat Kaçırıldı(7/10)4


Cumhuriyet'in haberine göre, Kaptanoğlu Denizcilik'e ait Malta bayraklı 148 metre boyundaki M/T Puli adlı tanker Nijerya açıklarında seyir halindeyken bugün Türkiye saati ile saat 04:00 sularında korsan saldırısına uğradı. Korsanlar M/T Puli adlı tankerdeki aralarında kaptanların da bulunduğu 6 Türk denizciyi kaçırdı.



Kaçırılan mürettebatın kimlikleri, İlkay Olgun (Kaptan), Haluk Buran (2.Kaptan), Furkan Topcu (3.Kaptan), Mehmet Babacan (Baş Makinist), Şükrü Dömbek (Elektrik), Eray Falay (Usta Gemici) olarak açıklandı.



Kaptanoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada, korsanların elinde bulunan Türk denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu, M/T Puli adlı tankerin de emniyetli bir şekilde seyrine devam ettiği belirtildi.



Açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili makam ve kurumlar ile temasa geçildiği, konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.








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