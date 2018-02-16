Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor- Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal! Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine hakemliği bıraktığını açıkladı.

Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal olay. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz'ı MHK başkanı Yusuf Namoğlu tehdit edince Abdullah Yılmaz, hakemliği bırakma kararı aldı.

MENEMEN BELEDİYESPOR'A BÜYÜK ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

TFF 2. Lig kırmızı grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor'u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atanmıştı. 2016-2017 futbol sezonununda play-off maçında Menemen Belediyespor- Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen, cephesinden büyük eleştiri gelmişti.

YUSUF NAMOĞLU TEHDİT ETTİ

Menemenspor'un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor'un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz'dı. Yılmaz'ın Spor Toto 1. Lig hakemi olması üzerine 2. Lig'de bir maç alması şaşkınlık uyandırırken, Menemen cephesi sosyal medya hesabından Abdullah Yılmaz'a sert ifadelerde bulundu ve Yılmaz'ı istemedikleri belirttiler. Ardından Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuşurken, Namoğlu, Yılmaz'a tehditler savurdu.

MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu'nun Abdullah Yılmaz'ı tehdit etmesi üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı.

İşte Abdullah Yılmaz'ın yazdığı dilekçe:

Kaynak: haberinburada