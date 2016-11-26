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türk futboluna ön eleme müjdesi!

TÜRK FUTBOLUNA ÖN ELEME MÜJDESİ!

Son 3 yıldaki ülke puanı performansının üzerine çıkmayı şimdiden garantileyen ve bir mucize olmazsa kış dönemine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la devam edecek olan Türkiye hedef büyüttü.

Tarih : 26 Kasım 2016, 14:26
Puan Ver : Türk Futboluna Ön Eleme Müjdesi!(7/10)6


 Son 3 yıldaki ülke puanı performansının üzerine çıkmayı şimdiden garantileyen ve bir mucize olmazsa kış dönemine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la devam edecek olan Türkiye hedef büyüttü.



Sezonun flaş ülkesi Belçika ile ilk 9 için kapışmayı sürdüren Türkiye, bu mücadeleyi kazanırsa hiçbir takımımız 2018/2019 sezonunun Temmuz ayında eleme oynamayacak. Bunun için en büyük adım ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi… Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını taçlandırıp son hafta 16 vizesi alırsa 5 puan bonus Türkiye'nin olacak. Bu ekstra katkının 5 takımla Avrupa'ya giden Türkiye'nin ülke puanına yansıması ise 1.000 puan olacak ve Türkiye Belçika ile arasındaki 1.400 puanlık farkı kapatabilecek. Brugge grup sonunculuğunu garantilediği için rakibimizin bu bonusu alma şansı bulunmuyor.



 



kaynak:haberler








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