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Türk futbolu yasta! Genç oyuncu kurtarılamadı

TÜRK FUTBOLU YASTA! GENÇ OYUNCU KURTARILAMADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Erdoğan Çakmak, spor camiasını yasa boğdu.

Tarih : 31 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Türk Futbolu Yasta! Genç Oyuncu Kurtarılamadı(9/10)5

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Erdoğan Çakmak için Bodrumspor tesisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende gencin ailesi ve takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

LAKABI "EDU" İDİ

Bodrum Belediyesi Bodrumspor altyapısında top koşturan 17 yaşındaki genç futbolcu Erdoğan Çakmak, geçtiğimiz Pazar gecesi meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralanmış, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Takım arkadaşları ve çevresinde 'Edu' olarak hitap edilen Erdoğan Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun cenazesi akşam saatlerinde Muğla'dan Bodrum'a getirilerek, Bodrumspor tesisleri önünde cenaze töreni düzenledi. Gencin törene katılan ailesi ve birlikte top koşturduğu takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninin ardından Çakmak'ın Türk bayrağı ve Bodrumspor forması bulunan tabutu son kez Gümbet mahallesinde bulunan evinin önüne götürüldü. Büyük üzüntü yaşayan aile bireylerinin ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

BODRUMSPOR YASA BOĞULDU

Genç futbolcu Çakmak'ın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, Bodrumspor da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Acı Kaybımız. Altyapı takım kaptanımız Erdoğan Çakmak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah mekanını Cennet eylesin, ailesinin, arkadaşlarının ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Genç futbolcunun cenazesinin yarın Denizli'nin Saray ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Futbolu  Yasta  Genç  Oyuncu  Kurtarılamadı    haber

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