Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor

türk futbolu kweuke için ağlıyor

TÜRK FUTBOLU KWEUKE İÇİN AĞLIYOR

ABD'deki kazada ikiz bebeklerini kaybeden, karısı ise komada bulunan Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'ye teselli mesajları yağıyor.

Tarih : 29 Kasım 2016, 16:31
Puan Ver : Türk Futbolu Kweuke İçin Ağlıyor(6/10)4


Çaykur Rizespor'da forma giyen Kweuke'nin acı gününde spor camiasından destek mesajları yağıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Kamerunlu oyuncu için başsağlığı mesajları yayınladı.



GALATASARAY



Galatasaray, Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için mesajı yayımladı.



Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'nin eşinin geçirdiği talihsiz kazanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek,



“Kweuke ailesine geçmiş olsun der, Kamerunlu futbolcunun tedavisi devam eden eşinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.



FENERBAHÇE



Fenerbahçe Kulübü, hamile eşi ABD'de trafik kazası geçiren ve henüz doğmamış ikiz bebeklerini kaybeden Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için başsağlığı mesajı yayımladı.



Yapılan açıklamada, “Başta futbolcu Kweuke ve değerli ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı diliyor, bayan Kweuke'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.



 



kaynak:amkspor








Etiketler: Türk  Futbolu  Kweuke  İçin  Ağlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER