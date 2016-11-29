TÜRK FUTBOLU KWEUKE İÇİN AĞLIYOR
ABD'deki kazada ikiz bebeklerini kaybeden, karısı ise komada bulunan Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'ye teselli mesajları yağıyor.
Çaykur Rizespor'da forma giyen Kweuke'nin acı gününde spor camiasından destek mesajları yağıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Kamerunlu oyuncu için başsağlığı mesajları yayınladı.
GALATASARAY
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'nin eşinin geçirdiği talihsiz kazanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek,
“Kweuke ailesine geçmiş olsun der, Kamerunlu futbolcunun tedavisi devam eden eşinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe Kulübü, hamile eşi ABD'de trafik kazası geçiren ve henüz doğmamış ikiz bebeklerini kaybeden Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yapılan açıklamada, “Başta futbolcu Kweuke ve değerli ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı diliyor, bayan Kweuke'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.
kaynak:amkspor
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