Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Liverpoollu Emre Can, "Önümüzdeki sezon büyük bir kulüpte oynamak istiyorum." deyince taraftarların hışmına uğradı.

Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın adı uzun bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle transfer dedikodularına karışıyordu. Türk asıllı Alman futbolcu da son yaptığı açıklamada gelecek sezon büyük bir kulüpte oynamak istediğini söylemişti.

"SÖZLERİ SON DERECE SAYGISIZCA"

Ne var ki Liverpool taraftarı, Emre'nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi. Taraftarlar, Twitter'da yaptıkları yorumlarda Emre'nin sözlerinin son derece saygısızca olduğunu belirtti.

"KENDİ YOLUNA DÖN"

Liverpool'un dünyaca ünlü Kop tribününün resmi Twitter sayfası da "Gelecek yıl yeni bir kulüp mü? Şu an Liverpool'dasın ve ilk 11'deki yerin garanti değil. Kendi yoluna geri dön." mesajını paylaşarak Emre'ye olan tepkisini gösterdi.

Kaynak: haberinburada