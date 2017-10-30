TÜRK FUTBOLCU KEREM DEMİRBAY'IN GOLÜ, HAFTANIN GOLÜNE ADAY OLDU
Almanya Liginde Hoffenheim forması giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Borussia Mönchengladbach maçında attığı golle parmak ısırttı.
Almanya Liginde Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'la karşılaştı. Mücadele'yi konuk ekip 3-1 kazandı.
Borussia Mönchengladbach'ın golleri Hazard, Ginter ve Vestergaard'dan gelirken Hoffenheim'in golünü Türk yıldız Kerem Demirbay kaydetti.
Bu sonuçla Hoffenheim 16 puanda kalırken B. Mönchengladbach 17 puana yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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