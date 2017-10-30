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Türk Futbolcu Kerem Demirbay'ın Golü, Haftanın Golüne Aday Oldu

TÜRK FUTBOLCU KEREM DEMİRBAY'IN GOLÜ, HAFTANIN GOLÜNE ADAY OLDU

Almanya Liginde Hoffenheim forması giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Borussia Mönchengladbach maçında attığı golle parmak ısırttı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Türk Futbolcu Kerem Demirbay'ın Golü, Haftanın Golüne Aday Oldu(6/10)2

Almanya Liginde Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'la karşılaştı. Mücadele'yi konuk ekip 3-1 kazandı.

Borussia Mönchengladbach'ın golleri Hazard, Ginter ve Vestergaard'dan gelirken Hoffenheim'in golünü Türk yıldız Kerem Demirbay kaydetti.

Bu sonuçla Hoffenheim 16 puanda kalırken B. Mönchengladbach 17 puana yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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