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türk firması otomotiv navigasyonunda yükseliyor!

TÜRK FİRMASI OTOMOTİV NAVİGASYONUNDA YÜKSELİYOR!

Dünyada 50'den fazla otomobil modeline navigasyon sistemleri ve ses-görüntü sistemleri üreten Türk firması Daiichi Elektronik, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) kalbi olan İtalya'nın Torino şehrinde geliştirdiği araç içi bilgi-eğlence ürünlerini sergiledi.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:43
Puan Ver : Türk Firması Otomotiv Navigasyonunda Yükseliyor!(6/10)4


Şirket Fiat'ın ilk fabrikasının yerleşkesinde yer alan Fiat Plaza'da geliştirdiği navigasyon ve multimedya sistemlerini Fiat-Chrysler mühendislerinin dikkatine sundu.



Düzenlenen Daiichi Tech Day etkinliğinde şirkete ilişkin bilgiler veren Daiichi Elektronik Genel Müdürü Mevlüt Tellioğlu, en büyük müşterileri olan Fiat'ın doğduğu yer olan Torino'da ürünlerini sergilediklerini söyledi.



 



kaynak:sabah








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